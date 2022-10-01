Юрист Дершовиц раскритиковал слова Зеленского о холокосте

Почётный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц подверг критике слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы не причастны к холокосту.

Об этом Дершовиц написал в статье для издания Newsweek.

По его словам, Зеленский «лживо отрицал причастность украинского народа к холокосту».

«В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания холокоста или его умаления», — заявил он.

Профессор добавил, что своими словами украинский лидер искажает историю.

3 мая в МИД России предложили израильскому министру иностранных дел Яиру Лапиду обратить внимание на разгул неонацизма, происходящий на Украине, несмотря на аргументы Владимира Зеленского о его еврейском происхождении.