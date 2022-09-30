Подозреваемого в подготовке покушения на президента Казахстана осудили на 17 лет
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Путём частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — заявили в суде.
Приговор был вынесен 28 сентября, он пока не вступил в силу.
В апреле Комитет нацбезопасности Казахстана заявил, что в стране был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева.