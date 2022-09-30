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Подозреваемого в подготовке покушения на президента Казахстана осудили на 17 лет

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Суд в Казахстане приговорил подозреваемого в подготовке покушения на казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева к 17 годам колонии.
Подозреваемого в подготовке покушения на президента Казахстана осудили на 17 лет
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Путём частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — заявили в суде.

Приговор был вынесен 28 сентября, он пока не вступил в силу.

В апреле Комитет нацбезопасности Казахстана заявил, что в стране был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева.

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