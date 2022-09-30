Слуцкий: слова Зеленского о заявке в НАТО звучат как призыв начать конфликт с Россией
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«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией, то есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, единственный путь для Киева — это «сложить оружие и вернуться за стол переговоров».
«А западным хозяевам Киева также стоит всё взвесить. Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации хотелки их киевских марионеток. Мы предупреждали: Россия не блефует», — сказал Слуцкий.
30 сентября стало известно, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.