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Слуцкий: слова Зеленского о заявке в НАТО звучат как призыв начать конфликт с Россией

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Заявление украинского президента Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как «прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией», считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий: слова Зеленского о заявке в НАТО звучат как призыв начать конфликт с Россией
  • Gettyimages.ru

«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией, то есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, единственный путь для Киева — это «сложить оружие и вернуться за стол переговоров».

«А западным хозяевам Киева также стоит всё взвесить. Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации хотелки их киевских марионеток. Мы предупреждали: Россия не блефует», — сказал Слуцкий.

30 сентября стало известно, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

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