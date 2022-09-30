Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Женеве 2 октября
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут встречу в Женеве 2 октября, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.
- РИА Новости
«Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве», — сказал он РИА Новости.
23 сентября Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на общей границе.
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