Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в Женеве 2 октября

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут встречу в Женеве 2 октября, заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

РИА Новости

«Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся 2 октября в Женеве», — сказал он РИА Новости. 23 сентября Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на общей границе.