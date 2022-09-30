Политолог Суздальцев заявил о помощи Херсонской и Запорожской областей в наполнении рынка
- РИА Новости
«Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определённо даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет... избавиться от импорта овощей и фруктов, которые мы ежегодно закупаем на $3 млрд», — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства напомнил о прекрасных природных условиях обоих регионов, богатых чернозёмом и хранящих традиции выращивания зерна и фруктовых культур.
Кроме того, по словам Суздальцева, новые территории помогут обеспечить Крым водой.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.