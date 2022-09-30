Политолог Суздальцев заявил о помощи Херсонской и Запорожской областей в наполнении рынка

Вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав России поможет стране отказаться от импортных овощей и даст импульс развитию сельскохозяйственной отрасли, заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определённо даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет... избавиться от импорта овощей и фруктов, которые мы ежегодно закупаем на $3 млрд», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил о прекрасных природных условиях обоих регионов, богатых чернозёмом и хранящих традиции выращивания зерна и фруктовых культур.

Кроме того, по словам Суздальцева, новые территории помогут обеспечить Крым водой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.