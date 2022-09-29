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В ЛНР мужчину приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева

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В Луганской Народной Республике приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины мужчину, передававшего данные о передвижении союзных войск.
В ЛНР мужчину приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Киева
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов со ссылкой на источники.

«По моим источникам, Дмитрий Гнатенко, который передавал информацию о передвижении войск Украине, только что узнал, что проведёт 12 лет за решёткой», — написал Жданов в своём Telegram-канале

Также данную информацию подтвердил РИА Новости представитель Центра общественных связей МВД ЛНР.

«Двадцать девятого сентября нынешнего года гражданину Гнатенко Дмитрию Викторовичу 1994 года рождения Верховным судом ЛНР вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы», — сообщил он.

Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

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