В Новой Каховке прекратилась подача газа из-за удара по газопроводу в Херсонской области
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«После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населённого пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что вследствие обстрела газоснабжение в населённых пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района прекращено.
Ранее стало известно, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения во время обстрела ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области.
По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.