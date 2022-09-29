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В Новой Каховке прекратилась подача газа из-за удара по газопроводу в Херсонской области

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В результате удара ВСУ по газопроводу в Херсонской области в Новой Каховке и Каховском районе прекращена подача газа. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.
В Новой Каховке прекратилась подача газа из-за удара по газопроводу в Херсонской области
  • AP

«После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населённого пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что вследствие обстрела газоснабжение в населённых пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района прекращено.

Ранее стало известно, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения во время обстрела ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области.

По словам главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, колонну беженцев из Харьковской области выследили с помощью дронов.

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