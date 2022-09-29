В МАГАТЭ допустили, что животные стали причиной трёх взрывов около Запорожской АЭС
«Животные, вероятно, стали причиной трёх взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — приводит заявление агентства РИА Новости.
Уточняется, что взрывы не причинили станции значительного ущерба.
Тем не менее, подчеркнули в агентстве, риски ядерной катастрофы на объекте сохраняются.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провёл переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.