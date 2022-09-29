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В МАГАТЭ допустили, что животные стали причиной трёх взрывов около Запорожской АЭС

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Причиной трёх взрывов наземных мин, прозвучавших около Запорожской АЭС, могли стать животные, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Животные, вероятно, стали причиной трёх взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — приводит заявление агентства РИА Новости.

Уточняется, что взрывы не причинили станции значительного ущерба.

Тем не менее, подчеркнули в агентстве, риски ядерной катастрофы на объекте сохраняются.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провёл переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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