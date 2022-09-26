Глава МАГАТЭ сообщил, что обсудил с главой «Росатома» тему зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что провёл переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Сегодня по полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского «Росатома» Алексеем Лихачёвым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС», — написал он в Twitter.

Гросси добавил, что этот шаг необходим для снижения риска ядерной аварии.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предложение гендиректора МАГАТЭ, касающееся обеспечения безопасности Запорожской АЭС, нуждается в конкретизации.