военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МАГАТЭ сообщил, что обсудил с главой «Росатома» тему зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Короткая ссылка
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что провёл переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Глава МАГАТЭ сообщил, что обсудил с главой «Росатома» тему зоны безопасности вокруг ЗАЭС
  • РИА Новости

«Сегодня по полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского «Росатома» Алексеем Лихачёвым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС», — написал он в Twitter.

Гросси добавил, что этот шаг необходим для снижения риска ядерной аварии.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предложение гендиректора МАГАТЭ, касающееся обеспечения безопасности Запорожской АЭС, нуждается в конкретизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить