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Ульянов заявил о необходимости конкретизировать предложение МАГАТЭ по Запорожской АЭС

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Предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, касающееся обеспечения безопасности Запорожской АЭС, нуждается в конкретизации, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Поскольку миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и постоянное присутствие на ней двух сотрудников агентства не позволили прекратить украинские обстрелы, генеральный директор агентства выступил с инициативой по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на этой станции и вокруг неё», — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Ульянова, это предложение нуждается в конкретизации.

Дипломат предположил, что МАГАТЭ представит в ближайшее время дополнительные соображения по содержанию инициативы.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство начало переговоры с Россией и Украиной о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что завершается подготовка соглашения по обеспечению безопасности работы объекта.

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