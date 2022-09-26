Ульянов заявил о необходимости конкретизировать предложение МАГАТЭ по Запорожской АЭС
«Поскольку миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и постоянное присутствие на ней двух сотрудников агентства не позволили прекратить украинские обстрелы, генеральный директор агентства выступил с инициативой по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на этой станции и вокруг неё», — рассказал он в интервью ТАСС.
По словам Ульянова, это предложение нуждается в конкретизации.
Дипломат предположил, что МАГАТЭ представит в ближайшее время дополнительные соображения по содержанию инициативы.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство начало переговоры с Россией и Украиной о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что завершается подготовка соглашения по обеспечению безопасности работы объекта.