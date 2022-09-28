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Главы ЛНР и ДНР Пасечник и Пушилин сообщили, что выехали в Москву

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Главы Луганской и Донецкой народных республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин сообщили, что выехали в Москву.
Главы ЛНР и ДНР Пасечник и Пушилин сообщили, что выехали в Москву
  • РИА Новости

«Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

Как пишет РИА Новости, на вопрос журналистов, когда глава ДНР выезжает в Москву, Пушилин ответил: «Практически сейчас».

28 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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