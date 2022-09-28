Госдума скорректирует график работы для принятия решений по итогам референдумов

Госдуме предстоит большая работа по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. График работы нижней палаты парламента будет скорректирован.

«Нам предстоит большая работа», — цитирует пресс-служба председателя Думы Вячеслава Володина.

Накануне в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился подсчёт голосов на референдуме по вопросу вхождения регионов в состав России.

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в ДНР за проголосовали 99,23% граждан, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области этот показатель составил 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.