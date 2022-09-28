Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области
«Зафиксировано четыре попадания в зернохранилище на улице 9 января, значительно повреждён склад вторсырья», — написал Рогов в Telegram.
Отмечается, что пострадавшую женщину госпитализировали.
«Украина мстит уходящей от неё Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан», — заключил Рогов.
Ранее Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.
Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.