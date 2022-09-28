Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области

Украинские военные нанесли удар по зернохранилищу в городе Токмак, в результате чего пострадала женщина-сторож. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.