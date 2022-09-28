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Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области

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Украинские военные нанесли удар по зернохранилищу в городе Токмак, в результате чего пострадала женщина-сторож. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано четыре попадания в зернохранилище на улице 9 января, значительно повреждён склад вторсырья», — написал Рогов в Telegram.

Отмечается, что пострадавшую женщину госпитализировали.

«Украина мстит уходящей от неё Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан», — заключил Рогов.

Ранее Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.

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