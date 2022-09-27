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В Мариуполе предотвратили теракт на избирательном участке

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В Мариуполе задержали девушку, которая оставила взрывчатку возле избирательного участка. Об этом RT сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.
В Мариуполе предотвратили теракт на избирательном участке
  • РИА Новости

В ведомстве рассказали, что 24-летнюю диверсантку по имени Ирина Навальна заметил местный водитель в момент, когда она вытащила взрывчатку из пакета, положила её в клумбу и уехала на велосипеде.

Мужчина обратился в полицию, после чего силовики отвезли взрывчатку на безопасное расстояние.

В мае девушка выехала на подконтрольную Украине территорию, а в августе, когда решила вернуться за вещами, была завербована, сообщили силовики.

Ранее Министерство госбезопасности ДНР вскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты на референдуме по вхождению в Россию.

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