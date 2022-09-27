Песков: ситуация в Донбассе после референдумов кардинально изменится с точки зрения права

Ситуация в Донбассе и на освобождённых территориях после референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми последующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях», — заявил Песков.

Заключительный день референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался 27 сентября.

Как сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, явка на референдум в Луганской Народной Республике к середине пятого дня составила 90,64%.