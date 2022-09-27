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Боец ВС России рассказал о боязни украинских военных вступать в стрелковый бой в ДНР

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Боец подразделения разведки Вооружённых сил России рассказал, что украинские военные на Угледарском направлении в ДНР боятся вступать в стрелковый бой и ведут в основном огонь артиллерией и тяжёлым вооружением. Об этом сообщило РИА Новости.
Боец ВС России рассказал о боязни украинских военных вступать в стрелковый бой в ДНР
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

«На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить», — рассказал российский разведчик с позывным Балу.

По его словам, украинские военные в стрелковом бою «проигрывают сразу — не умеют, наверное».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация относительно стабильна на Донецком, Горловском и Угледарском направлениях.

12 сентября Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении.

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