Боец ВС России рассказал о боязни украинских военных вступать в стрелковый бой в ДНР
- AP
- © Oleksandr Ratushniak
«На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить», — рассказал российский разведчик с позывным Балу.
По его словам, украинские военные в стрелковом бою «проигрывают сразу — не умеют, наверное».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация относительно стабильна на Донецком, Горловском и Угледарском направлениях.
12 сентября Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении.