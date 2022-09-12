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Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 24» заявил, что в ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара.
Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении
  • Gettyimages.ru

«Мы видим некую активизацию на Угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперёд», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ДНР, это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определённая положительная тенденция.

Ранее Пушилин заявил о контролируемой ситуации вокруг Красного Лимана.

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