Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что обстановка в Херсонской области находится под контролем.

Кадыров поделился видео оперативного совещания под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики Адама Делимханова.

«Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую», — написал Кадыров в личном Telegram-канале.

Он также рассказал, что за последние двое суток подразделения из Чеченской Республики перехватили и уничтожили три украинских дрона. Кадыров отметил, что избирательные участки, на которых проходит референдум, находятся «под самой надёжной защитой» чеченских бойцов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором показан сбитый квадрокоптер с надписью: «Привет из Нью-Йорка».