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NYT: ВСУ признали бесполезность HIMARS в боях за Бахмут

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Командование украинской армии признало бесполезность РСЗО HIMARS в боях за Бахмут, сообщает газета The New York Times.

«Украинское командование в Бахмуте недавно заявило, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск», — говорится в материале.

Согласно данным газеты, в ВСУ заключили, что российская армия адаптировалась к наличию HIMARS у противника.

В частности ВС России смогли сделать свои склады менее уязвимыми для украинской армии.

Ранее украинские войска обстреляли село Травневое в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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