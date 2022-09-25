Украинские военные обстреляли село Травневое в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли село Травневое в Луганской Народной Республике из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12:27 по населённому пункту Травневое Сватовского района (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Всего было выпущено четыре ракеты.

Отмечается, что в результате обстрела повреждён гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб, ещё восемь получили ранения.

Также стало известно об обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS.