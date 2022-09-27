РИА Новости: украинский диверсант имел задание убить Сальдо и Стремоусова

Задержанный российскими силовиками украинский диверсант Александр Свароба имел задание убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур России.

«Также «Седой» пытался ставить перед «Алексом» и более серьёзные задачи — например, ликвидировать главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его зама Кирилла Стремоусова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Алекс» отказался от выполнения данного задания, так как опасался за свою жизнь.

Ранее российские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двоих диверсантов, собиравших данные о войсках России по заданию украинской разведки.