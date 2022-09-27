РИА Новости: в Херсонской области задержаны украинские диверсанты

Российские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двоих диверсантов, собиравших данные о войсках России по заданию украинской разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной «Алекс», 1998 года рождения, и Савельев Артем Васильевич, позывной «Малой», 2003 года рождения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с марта по май 2022 года «Алекс» и «Малой» собирали информацию о передвижениях российских войск в аэропорту Чернобаевка.

Также диверсанты выполнили ещё ряд заданий.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант.