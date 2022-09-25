Власти Мелитополя сообщили, что при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант
В Мелитополе Запорожской области при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант.
- РИА Новости
«Погиб гражданин Украины. При нём найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги», — приводит РИА Новости сообщение властей.
По одной из версий, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт.
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