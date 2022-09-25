Власти Мелитополя сообщили, что при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант

В Мелитополе Запорожской области при взрыве автомобиля мог погибнуть украинский диверсант.

РИА Новости

«Погиб гражданин Украины. При нём найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги», — приводит РИА Новости сообщение властей. По одной из версий, погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт.