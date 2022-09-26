Явка на референдум в ЛНР по итогам четвёртого дня голосования составила 83,61%
Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 83,61%. Об этом заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
- РИА Новости
«Явка по республике на сегодняшний день составила 83,61%», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее в ЦИК ЛНР сообщили, что референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.
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