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Явка на референдум в ЛНР по итогам четвёртого дня голосования составила 83,61%

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Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 83,61%. Об этом заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Явка на референдум в ЛНР по итогам четвёртого дня голосования составила 83,61%
  • РИА Новости

«Явка по республике на сегодняшний день составила 83,61%», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в ЦИК ЛНР сообщили, что референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.

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