ЦИК: референдум по вхождению ЛНР в Россию признан состоявшимся

Референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.

Как сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, в голосовании приняли участие более 50% избирателей.

«На третий день голосования приняли участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — сказала Кравченко.

Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 76,09%.

25 сентября сообщалось, что международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что международные и соответствующие российские конституционные законы и документы о воссоединении Донбасса и освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей с Россией будут оформлены после подведения итогов голосования.