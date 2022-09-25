ЦИК: референдум по вхождению ЛНР в Россию признан состоявшимся
- РИА Новости
Как сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, в голосовании приняли участие более 50% избирателей.
«На третий день голосования приняли участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — сказала Кравченко.
Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 76,09%.
25 сентября сообщалось, что международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что международные и соответствующие российские конституционные законы и документы о воссоединении Донбасса и освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей с Россией будут оформлены после подведения итогов голосования.