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WSJ: США не требуют от Киева не атаковать регионы, которые могут стать российскими

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Администрация американского лидера Джо Байдена не требует от украинских военных «воздержаться» от атак, в том числе с использованием американского оружия, по территориям, которые могут войти в состав России по результатам референдумов.
WSJ: США не требуют от Киева не атаковать регионы, которые могут стать российскими
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как указывает ТАСС, речь идёт о территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых проходят референдумы о вхождении в состав России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.

Он ответил утвердительно на вопрос, будут ли в случае положительных итогов референдумов попытки украинской стороны вернуть указанные территории рассматриваться в качестве атак на Россию. 

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