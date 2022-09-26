WSJ: США не требуют от Киева не атаковать регионы, которые могут стать российскими
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как указывает ТАСС, речь идёт о территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых проходят референдумы о вхождении в состав России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.
Он ответил утвердительно на вопрос, будут ли в случае положительных итогов референдумов попытки украинской стороны вернуть указанные территории рассматриваться в качестве атак на Россию.