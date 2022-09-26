РИА Новости: в результате ракетного удара ВСУ по причалу в Херсоне погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате ракетного удара украинских военных по причалу гражданской переправы, который находится в центре Херсона.

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Об этом РИА Новости сообщили работающие на месте трагедии медики. «Четверо раненых, одна — тяжело. Погиб один человек», — рассказали агентству. Отмечается, что ракетный удар нанесён по барже, которую используют в качестве причала гражданской паромной переправы через Днепр. Ранее стало известно, что в результате удара украинских военных по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.