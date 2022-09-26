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В ОДКБ поприветствовали соглашение Киргизии и Таджикистана по ситуации на границе

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Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поприветствовал соглашение Киргизии и Таджикистана по стабилизации ситуации на общей границе.
В ОДКБ поприветствовали соглашение Киргизии и Таджикистана по ситуации на границе
  • РИА Новости

«В Секретариате ОДКБ приветствуют подписание руководителями компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана Протокола встречи делегаций кыргызской и таджикской сторон по стабилизации ситуации на приграничных территориях», — говорится в заявлении.

В организации выразили надежду, что протокол будет полностью реализован.

Ранее Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.

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