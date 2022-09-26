В ОДКБ поприветствовали соглашение Киргизии и Таджикистана по ситуации на границе
- РИА Новости
«В Секретариате ОДКБ приветствуют подписание руководителями компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана Протокола встречи делегаций кыргызской и таджикской сторон по стабилизации ситуации на приграничных территориях», — говорится в заявлении.
В организации выразили надежду, что протокол будет полностью реализован.
Ранее Киргизия и Узбекистан подписали протокол, который позволит начать процедуру согласования границ между государствами.