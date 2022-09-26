Макей: Минску нужны будут гарантии безопасности в случае мирной договорённости Москвы и Киева
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«Мы хотели бы тоже иметь конкретные, определённые гарантии безопасности для Беларуси», — сказал он.
По словам Макея, Минск заинтересован в мирной жизни в регионе.
Также он напомнил, что ранее белорусская сторона заявляла о намерении участвовать в заключительных договорённостях между Россией и Украиной.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович призвал скорее урегулировать конфликт на Украине путём мирных переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.