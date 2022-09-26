Макей: Минску нужны будут гарантии безопасности в случае мирной договорённости Москвы и Киева

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусской стороне нужны будут конкретные гарантии безопасности в случае, если Москва и Киев достигнут мирных договорённостей. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы хотели бы тоже иметь конкретные, определённые гарантии безопасности для Беларуси», — сказал он.

По словам Макея, Минск заинтересован в мирной жизни в регионе.

Также он напомнил, что ранее белорусская сторона заявляла о намерении участвовать в заключительных договорённостях между Россией и Украиной.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович призвал скорее урегулировать конфликт на Украине путём мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.