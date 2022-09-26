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Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут участвовать в конфликте на стороне России

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика рассматривает возможность лишения гражданства молдаван, которые будут участвовать в конфликте на Украине на стороне России.
Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут участвовать в конфликте на стороне России
  • AP

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора», — цитирует Санду ТАСС.

Она добавила, что изучается возможность «ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наёмниками».

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