Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут участвовать в конфликте на стороне России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика рассматривает возможность лишения гражданства молдаван, которые будут участвовать в конфликте на Украине на стороне России.

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора», — цитирует Санду ТАСС.

Она добавила, что изучается возможность «ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наёмниками».