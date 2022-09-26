Южная Осетия поддерживает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
- РИА Новости
«Руководство и народ Республики Южная Осетия всецело поддерживают проведение 23—27 сентября 2022 года референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — передаёт слова главы государства РИА Новости.
Он добавил, что республика решительно поддерживает «специальную военную операцию, проводимую в регионе».
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях четвёртый день голосуют на референдумах по вхождению в состав России.