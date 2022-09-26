военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Южная Осетия поддерживает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Короткая ссылка
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика всецело поддерживает референдумы по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Южная Осетия поддерживает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
  • РИА Новости

«Руководство и народ Республики Южная Осетия всецело поддерживают проведение 23—27 сентября 2022 года референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», —  передаёт слова главы государства РИА Новости.

Он добавил, что республика решительно поддерживает «специальную военную операцию, проводимую в регионе».

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях четвёртый день голосуют на референдумах по вхождению в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить