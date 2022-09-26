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МИД Казахстана: Астана исходит из принципа нерушимости границ в контексте референдумов

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Представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республика исходит из принципа нерушимости границ в контексте референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
МИД Казахстана: Астана исходит из принципа нерушимости границ в контексте референдумов
  • РИА Новости

«Что касается проведения самопровозглашёнными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — цитирует ТАСС представителя МИД.

Дипломат добавил, что в Уставе Организации Объединённых Наций говорится об ответственности стран — членов ООН за соблюдение территориальной целостности государств.

23 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что референдумы на освобождённых территориях проходят согласно Уставу ООН.

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