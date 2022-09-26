Замглавы ВГА Стремоусов уверен, что Херсонская область не вернётся в состав Украины

Херсонская область не вернётся в состав Украины, будущее региона связано с Россией, заявил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией. Я уверен, что скоро мы станем полноценным субъектом одной единой большой страны, государства», — цитирует его РИА Новости.

26 сентября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей четвёртый день проходит голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

По итогам трёх суток явка в Херсонской области составила 48,91%.