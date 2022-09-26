Историк Климовский предложил Украине попросить ядерное оружие у Израиля или КНДР
По словам эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский может использовать подобную риторику под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.
«Где найдёт Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля... и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР», — заявил Климовский.
Историк добавил, что Киев может обратиться именно к Тель-Авиву во избежание дальнейших обвинений со стороны Москвы в адрес НАТО о распространении ядерного оружия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.
Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие.