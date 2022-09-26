Историк Климовский предложил Украине попросить ядерное оружие у Израиля или КНДР

Кандидат исторических наук Сергей Климовский предложил Украине одолжить ядерное оружие у Израиля или КНДР для ударов по территории России.

По словам эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский может использовать подобную риторику под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.

«Где найдёт Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля... и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР», — заявил Климовский.

Историк добавил, что Киев может обратиться именно к Тель-Авиву во избежание дальнейших обвинений со стороны Москвы в адрес НАТО о распространении ядерного оружия.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие.