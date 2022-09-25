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Пушилин заявил, что Украина пытается нанести максимальный ущерб ДНР во время референдума

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Украинский режим пытается нанести максимальный ущерб ДНР во время референдума, перехвачены беспилотники и ракеты РСЗО HIMARS. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что Украина пытается нанести максимальный ущерб ДНР во время референдума
  • РИА Новости

«Конечно, Киев старается как можно больше нанести ущерба, поэтому нашими подразделениями принимаются исчерпывающие меры, работают контрбатарейные орудия», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что над территорией ДНР перехвачено большое число ракет, выпущенных в том числе из HIMARS и «Ольхи», а также беспилотники.

Ранее стало известно о ранении члена участковой избирательной комиссии в посёлке под Горловкой в результате обстрела украинских военных.

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