Украинские военные оценили потери на южном направлении как «высокие» и «масштабные». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на вернувшихся из зоны боевых действий военных и гражданских лиц.

«Украинский режим обычно не раскрывает данные о своих потерях, но солдаты и командиры в интервью за последнюю неделю описали потери на поле боя как «высокие» и «масштабные», — говорится в заявлении.

По данным военных, колонны украинских танков и бронетехники, пытаясь пересечь открытые участки, были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами.

Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав роты украинских военных фактически полностью погиб из-за того, что командир направил подразделение в контратаку на минное поле в Херсонской области.