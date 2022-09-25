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NYT: украинские военные сообщили о больших потерях на южном направлении

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Украинские военные оценили потери на южном направлении как «высокие» и «масштабные». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на вернувшихся из зоны боевых действий военных и гражданских лиц.
NYT: украинские военные сообщили о больших потерях на южном направлении
  • Gettyimages.ru

«Украинский режим обычно не раскрывает данные о своих потерях, но солдаты и командиры в интервью за последнюю неделю описали потери на поле боя как «высокие» и «масштабные», — говорится в заявлении.

По данным военных, колонны украинских танков и бронетехники, пытаясь пересечь открытые участки, были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами.

Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав роты украинских военных фактически полностью погиб из-за того, что командир направил подразделение в контратаку на минное поле в Херсонской области.

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