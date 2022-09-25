NYT: украинские военные сообщили о больших потерях на южном направлении
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«Украинский режим обычно не раскрывает данные о своих потерях, но солдаты и командиры в интервью за последнюю неделю описали потери на поле боя как «высокие» и «масштабные», — говорится в заявлении.
По данным военных, колонны украинских танков и бронетехники, пытаясь пересечь открытые участки, были обстреляны российской артиллерией и подорваны минами.
Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав роты украинских военных фактически полностью погиб из-за того, что командир направил подразделение в контратаку на минное поле в Херсонской области.