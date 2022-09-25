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В ЛНР заявили о высокой явке на референдум по вопросу вхождения в состав России

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Явка на голосование по вопросу вхождения ЛНР в состав России высокая, за три дня в нём приняли участие более 50% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.
В ЛНР заявили о высокой явке на референдум по вопросу вхождения в состав России
  • РИА Новости

«Вопрос, вынесенный на референдум, считается одобренным, если в его поддержку проголосовали более половины участников референдума, включённых в списки участников референдума», — приводит ТАСС её слова.

Кравченко добавила, что по состоянию на 23 сентября в списки участников референдума включены 1 360 768 человек.

«Таким образом, решение на референдуме будет считаться одобренным, если в его поддержку своим голосом, проставленным в бюллетене, выскажутся 680 385 участников», — отметила глава ЦИК.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по итогам первого дня явка на референдум в республике оказалась выше ожидаемой.

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