В ЛНР заявили о высокой явке на референдум по вопросу вхождения в состав России

Явка на голосование по вопросу вхождения ЛНР в состав России высокая, за три дня в нём приняли участие более 50% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Елена Кравченко.

«Вопрос, вынесенный на референдум, считается одобренным, если в его поддержку проголосовали более половины участников референдума, включённых в списки участников референдума», — приводит ТАСС её слова.

Кравченко добавила, что по состоянию на 23 сентября в списки участников референдума включены 1 360 768 человек.

«Таким образом, решение на референдуме будет считаться одобренным, если в его поддержку своим голосом, проставленным в бюллетене, выскажутся 680 385 участников», — отметила глава ЦИК.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по итогам первого дня явка на референдум в республике оказалась выше ожидаемой.