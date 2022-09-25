В ЛНР заявили о высокой явке на референдум по вопросу вхождения в состав России
- РИА Новости
«Вопрос, вынесенный на референдум, считается одобренным, если в его поддержку проголосовали более половины участников референдума, включённых в списки участников референдума», — приводит ТАСС её слова.
Кравченко добавила, что по состоянию на 23 сентября в списки участников референдума включены 1 360 768 человек.
«Таким образом, решение на референдуме будет считаться одобренным, если в его поддержку своим голосом, проставленным в бюллетене, выскажутся 680 385 участников», — отметила глава ЦИК.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что по итогам первого дня явка на референдум в республике оказалась выше ожидаемой.