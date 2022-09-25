РИА Новости: агент СБУ планировал отравить одного из высокопоставленных чиновников в ЛНР

Завербованный агент Службы безопасности Украины (СБУ) планировал отравить одного из высокопоставленных чиновников в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что в республике ранее предотвратили теракт, перехвачены аудиопереговоры, на которых украинские спецслужбы и завербованный агент обсуждают планы покушения.

Исполнитель должен был устроиться официантом и вылить яд из ампулы в заказ.

«Давай мы тогда просто берём на два месяца спецоперацию... Платим 100 тыс. рублей твоей семье за два месяца с сегодняшнего дня, а 100 тыс. рублей мы берём на движение, то бишь на бензин, на телефоны», — приводит агентство слова представителя украинских спецслужб.

Ранее задержанный житель Мелитополя Максим Иванов рассказал, что Служба безопасности Украины готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, пытаясь привлечь к этому обычных граждан.