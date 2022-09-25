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Мэр Киева Кличко заявил об ошибках украинских властей в начале спецоперации России

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти Украины совершили множество ошибок в начале российской спецоперации.
Мэр Киева Кличко заявил об ошибках украинских властей в начале спецоперации России
  • РИА Новости

«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», — сказал Кличко в интервью газете El Pais.

Он отметил, что сейчас не время говорить об ошибках, но к окончанию спецоперации о них надо будет поговорить.

25 августа Кличко заявил, что в украинской столице переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

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