МО России: в районе Явкина Николаевской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Явкино Николаевской области, сообщает Минобороны России.

«В районе населённого пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS», — говорится в сводке оборонного ведомства.

25 сентября украинские военные нанесли удар по гостинице в Херсоне, где находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб, ещё восемь получили ранения.

Также стало известно об обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS.