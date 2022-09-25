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МО России: в районе Явкина Николаевской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS

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Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Явкино Николаевской области, сообщает Минобороны России.
МО России: в районе Явкина Николаевской области уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS», — говорится в сводке оборонного ведомства.

25 сентября украинские военные нанесли удар по гостинице в Херсоне, где находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки в ДНР один человек погиб, ещё восемь получили ранения.

Также стало известно об обстреле Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS.

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