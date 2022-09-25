Минобороны: российские войска уничтожили до 100 военных ВСУ в районе Запорожья
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники», — говорится в сообщении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.
Также в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.