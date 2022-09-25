военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны: российские войска уничтожили до 100 военных ВСУ в районе Запорожья

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ в районе города Запорожье.
Минобороны: российские войска уничтожили до 100 военных ВСУ в районе Запорожья
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники», — говорится в сообщении. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

Также в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить