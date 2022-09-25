Минобороны: российские войска уничтожили до 100 военных ВСУ в районе Запорожья

Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ в районе города Запорожье.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье ликвидировано до 100 боевиков и 15 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.

Также в Бердянске у здания администрации сработало самодельное взрывное устройство.