Глава МИД Сербии: Белград не признает результаты референдумов в Донбассе

Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил глава сербского МИД Никола Селакович.

«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

Ранее международные наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта прибыли в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о вхождении ЛНР в состав России.

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

RT ведёт текстовую трансляцию.

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал ход голосования по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.