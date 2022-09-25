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Посол: около 236 тысяч граждан ДНР проголосовали на территории России в рамках референдума

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Около 236 тыс. граждан Донецкой Народной Республики проголосовали на территории России в рамках референдума, сообщила в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» посол республики в Москве Ольга Макеева.
Посол: около 236 тысяч граждан ДНР проголосовали на территории России в рамках референдума
  • РИА Новости

«Если говорить о всей Российской Федерации, то за прошедших два дня на территории России проголосовало около 236 тыс. граждан Донецкой Народной Республики», — цитирует её ТАСС.

Макеева рассказала, что на территории посольства проголосовали более 1 тыс. граждан ДНР. 

Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на референдуме в Донецкой Народной Республике по вхождению в состав России за два дня составила 55,05%.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT рассказал о ходе голосования в Херсонской области.

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