Посол: около 236 тысяч граждан ДНР проголосовали на территории России в рамках референдума

Около 236 тыс. граждан Донецкой Народной Республики проголосовали на территории России в рамках референдума, сообщила в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» посол республики в Москве Ольга Макеева.

«Если говорить о всей Российской Федерации, то за прошедших два дня на территории России проголосовало около 236 тыс. граждан Донецкой Народной Республики», — цитирует её ТАСС.

Макеева рассказала, что на территории посольства проголосовали более 1 тыс. граждан ДНР.

Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на референдуме в Донецкой Народной Республике по вхождению в состав России за два дня составила 55,05%.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT рассказал о ходе голосования в Херсонской области.