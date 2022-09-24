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Рогов: террористы подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня в Бердянске

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В центре Бердянска боевики подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов: террористы подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня в Бердянске
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Zozulya

«В центре Бердянска прозвучал взрыв. Террористы Зеленского при помощи самодельного взрывного устройства подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня. Пострадавших нет. Это лишний раз показывает, что в бессильной злобе боевики Зеленского, террористы пытаются сделать хоть что-то. Ничего у них не получится, мы уверенно возвращаемся домой», — сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что в центре Бердянска прозвучал взрыв.

Также взрыв прозвучал в Мелитополе.

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