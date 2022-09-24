Рогов: террористы подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня в Бердянске

В центре Бердянска боевики подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«В центре Бердянска прозвучал взрыв. Террористы Зеленского при помощи самодельного взрывного устройства подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня. Пострадавших нет. Это лишний раз показывает, что в бессильной злобе боевики Зеленского, террористы пытаются сделать хоть что-то. Ничего у них не получится, мы уверенно возвращаемся домой», — сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что в центре Бердянска прозвучал взрыв.

Также взрыв прозвучал в Мелитополе.