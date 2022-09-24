Рогов: в центре Бердянска прозвучал взрыв
В центре Бердянска прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«В Бердянске громко. В центре города прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал он в Telegram.
23 сентября Рогов сообщил, что в центре Мелитополя произошёл взрыв.
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