Рогов: в центре Бердянска прозвучал взрыв

В центре Бердянска прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

РИА Новости

© Алексей Майшев

«В Бердянске громко. В центре города прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал он в Telegram. 23 сентября Рогов сообщил, что в центре Мелитополя произошёл взрыв.