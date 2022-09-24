Более 90% военных ЛНР уже проголосовали на референдуме
- РИА Новости
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«По состоянию на 19:00 24 сентября в Народной милиции ЛНР проголосовали более 90% военнослужащих», — цитирует его ТАСС.
Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о процессе голосования на избирательных участках в Крыму по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.