Более 90% военных ЛНР уже проголосовали на референдуме

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что более 90% луганских военных уже проголосовали на референдуме по вопросу вхождения республики в состав России.

«По состоянию на 19:00 24 сентября в Народной милиции ЛНР проголосовали более 90% военнослужащих», — цитирует его ТАСС.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о процессе голосования на избирательных участках в Крыму по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.