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Более 90% военных ЛНР уже проголосовали на референдуме

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что более 90% луганских военных уже проголосовали на референдуме по вопросу вхождения республики в состав России.
Более 90% военных ЛНР уже проголосовали на референдуме
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«По состоянию на 19:00 24 сентября в Народной милиции ЛНР проголосовали более 90% военнослужащих», — цитирует его ТАСС.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала о процессе голосования на избирательных участках в Крыму по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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