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ВСУ выпустили более 210 боеприпасов по ДНР за сутки

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Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по десяти населённым пунктам Донецкой Народной Республики.
ВСУ выпустили более 210 боеприпасов по ДНР за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

«За текущие сутки противник выпустил более 210 боеприпасов из реактивных систем залпового огня HIMARS, танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм, а также 120-мм миномётов. Огонь вёлся по районам десяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении в Telegram ведомства. 

По предварительным данным, в результате обстрелов один мирный житель погиб и семь получили ранения.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк.

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