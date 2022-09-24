ВСУ выпустили более 210 боеприпасов по ДНР за сутки
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«За текущие сутки противник выпустил более 210 боеприпасов из реактивных систем залпового огня HIMARS, танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм, а также 120-мм миномётов. Огонь вёлся по районам десяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.
По предварительным данным, в результате обстрелов один мирный житель погиб и семь получили ранения.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк.