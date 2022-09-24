ВСУ выпустили более 210 боеприпасов по ДНР за сутки

Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные за сутки выпустили более 210 боеприпасов по десяти населённым пунктам Донецкой Народной Республики.

«За текущие сутки противник выпустил более 210 боеприпасов из реактивных систем залпового огня HIMARS, танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм, а также 120-мм миномётов. Огонь вёлся по районам десяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.

По предварительным данным, в результате обстрелов один мирный житель погиб и семь получили ранения.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк.