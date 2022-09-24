В ДНР заявили об очередных обстрелах Донецка солдатами ВСУ

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк.

Как сообщает представительство в своём Telegram, с 16:54 украинские войска обстреляли несколько районов города.

Так, например, по Петровскому району Донецка было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм, по Киевскому району — четыре снаряда калибра 155 мм, по Куйбышевскому району — три снаряда калибра 155 мм, по Кировскому району — пять снарядов калибра 152 мм.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.