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В ДНР заявили об очередных обстрелах Донецка солдатами ВСУ

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк.
В ДНР заявили об очередных обстрелах Донецка солдатами ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщает представительство в своём Telegram, с 16:54 украинские войска обстреляли несколько районов города.

Так, например, по Петровскому району Донецка было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм, по Киевскому району — четыре снаряда калибра 155 мм, по Куйбышевскому району — три снаряда калибра 155 мм, по Кировскому району — пять снарядов калибра 152 мм.

Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в дни референдума о вхождении региона в состав России.

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