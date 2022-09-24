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Директор: порт Бердянска работает на треть от полной мощности

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Бердянский морской торговый порт работает на треть от полной мощности из-за разрушений от ударов ВСУ, сообщил директор порта Владимир Стельмаченко.
Директор: порт Бердянска работает на треть от полной мощности
  • РИА Новости

«Сейчас у нас некоторые причалы в техническом смысле не готовы, в том числе из-за того, что вооружённые формирования Украины проявили особый интерес в начале специальной военной операции и прислали нам «ракетные подарки» в виде «Точки-У» и так далее. Есть определённое разрушение инфраструктуры. Над чем мы работаем сейчас — над ликвидацией и восстановлением», — сказал он журналистам.

Директор порта отметил, что «порт готов процентов на тридцать».

«Мы готовы работать с любыми грузоотправителями, грузополучателями, с любыми грузоперевозчиками», — цитирует директора ТАСС.

В конце июня из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. т зерна для дружественных стран.

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