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Минобороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 позиций ВСУ

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Министерство обороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций Вооружённых сил Украины.
Минобороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 позиций ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Видео опубликовало РИА Новости.

Пары Су-25 подготовились к вылету, загрузились ракетами, полетели к цели и нанесли удары по войскам ВСУ.

После этого они совершили крутые манёвры для исключения стрельбы по ним из ПЗРК. 

В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции украинских войск и бронированная техника.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России нанесли высокоточный удар по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.

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