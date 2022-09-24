Минобороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 позиций ВСУ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций Вооружённых сил Украины.

Видео опубликовало РИА Новости.

Пары Су-25 подготовились к вылету, загрузились ракетами, полетели к цели и нанесли удары по войскам ВСУ.

После этого они совершили крутые манёвры для исключения стрельбы по ним из ПЗРК.

В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции украинских войск и бронированная техника.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России нанесли высокоточный удар по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.